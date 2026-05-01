1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Van’da düzenlenen etkinlikler, Hayat Hastanesi önünde toplanan grupların kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe sendika üyelerinin yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, KESK Genel Başkanı Ahmet Karagöz, DEM Parti milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej, yürüyüşün ardından kent meydanına ulaştı.

Burada düzenlenen mitingde bazı sendikaların temsilcileri, sendikaları adına konuşma yaptı.

KESK Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Van’da düzenlenen 1 Mayıs programında yaptığı konuşmada, 1 Mayıs’ın emeğin, dayanışmanın ve işçilerin hak arayışının simgesi olduğunu belirtti.

KARAGÖZ: 1 MAYIS DAYANIŞMANIN BÜYÜDÜĞÜ BİR GÜN

İşçi, emekçi, çiftçi, esnaf ve gençlerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Karagöz, “Bugün dayanışmanın gücünü ve birlikte mücadelenin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. 1 Mayıs, emeğin görünür olduğu, işçinin hakkını talep ettiği ve dayanışmanın büyüdüğü bir gün. Bugün hepimiz biliyoruz ki geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor, alın teriyle çalışan milyonlar yaşam mücadelesi veriyor. Sabahın erken saatinde işe giden işçi, ürettiğinin karşılığını almakta zorlanan çiftçi, ayakta kalmaya çalışan esnaf ve gelecek kaygısı yaşayan gençler bu yükü omuzlarında taşıyor.” dedi.

“VAN’DA TABLO AĞIR”

Van’da işsizlik, göç ve hayat pahalılığının öne çıkan sorunlar arasında olduğunu dile getiren Karagöz, “Van’da da tablo ağır, gençler iş bulmakta zorlanıyor, birçok insan geçim için başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Kiralar ve temel ihtiyaçlar her geçen gün artıyor, emekçiler geçim derdiyle mücadele ederken hayat pahalılığı giderek büyüyor.

Bizler insanca yaşamak istiyoruz. Alın terimizin karşılığını almak, güvenceli çalışmak ve geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Bu yüzden taleplerimiz net: İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma koşulları, vergide adalet, emeklinin ve emekçinin korunması, kadınlar için eşitlik ve güvenli yaşam, gençler için iş ve gelecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, Van’da düzenlenen 1 Mayıs programında yaptığı konuşmada, 1 Mayıs’ın işçi ve emekçilerin mücadele günü olduğunu belirterek katılımcıların bayramını kutladı.

HATİMOĞULLARI: YOKSULLUK ÖNEMLİ BİR SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Konuşmasında işçilerin ve emekçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Hatimoğulları, işsizlik ve hayat pahalılığına değinerek, “1 Mayıs’larını kutluyor ve en zor zamanlarda bizlerin sesi olan emekçilere teşekkür ediyorum. Bugün 1 Mayıs’ı alanlarda, meydanlarda birlikte kutluyoruz, işçilerin mücadelesi, dayanışması ve kararlılığı bizlere umut vermeye devam ediyor. Emekçilerin birlik olduğunda neler başarabileceğini bir kez daha görüyoruz.

Türkiye’de işsizlik ve yoksulluk önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Çalışmak isteyen birçok insan iş bulmakta zorlanıyor, emekçilerin aldığı ücretler geçinmeye yetmiyor. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor, temel ihtiyaçlara ulaşmak zorlaşıyor.” diye konuştu.

“UMUTSUZLUĞA YER YOK”

Kadınların emeklerinin çoğu zaman görünmez kılındığını da söyleyen Hatimoğulları, “Kadınlar hayatın her alanında emek veriyor, evde, işte, tarlada, fabrikada büyük bir emek ortaya koyuyorlar. Ancak bu emek çoğu zaman görünmez kılınıyor. Kadınların emeğinin görünür olması ve hak ettikleri değeri görmesi gerekiyor.

1 Mayıs aynı zamanda birlik, dayanışma ve ortak mücadele günüdür, işçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler birlikte hareket ettiğinde daha güçlü bir ses ortaya çıkar. Umutsuzluğa yer yok; dayanışma büyüdükçe umut da büyür. Bizler emeğin, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir yaşam istiyoruz, bunun için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Daha güçlü bir dayanışma ile emekçilerin sesi büyüyecek.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından konser düzenlendi.