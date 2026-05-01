Van, 25-30 Nisan tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen muay thai milli sporcularının hazırlık kampına ev sahipliği yaptı. Adana, İzmir, Aksaray, Kastamonu, Manisa, İstanbul, Sivas, Muş, Şanlıurfa, Kocaeli, Tokat ve Artvin illerinden kente gelen sporcular, zorlu şampiyonalar öncesinde yüksek irtifada kondisyon depoladı.

Avrupa ve dünya şampiyonasına Van'da hazırlandılar

Avrupa ve dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen kampa 25 sporcu ile birlikte 5 milli takım antrenörü katıldı. Milli Takım Antrenörü Vedat Akbulut ve Muay Thai Van İl Hakem Kurulu Başkanı Hamza Kancura'nın da hazır bulunduğu kamp süresince yoğun bir antrenman programı uygulayan sporcular, Van'ın coğrafi avantajlarını performanslarını artırmak için kullandı.

"Beklediğimizden daha verimli bir kamp oldu"

Kamp süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Muay Thai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, sürecin başarısına dikkat çekti. Şahin, "Beklediğimizden daha verimli bir kamp dönemi geçirdik. Bu kampların tekrarını düşünüyoruz. Bütün sporcularımıza iyi geldiğini düşünüyoruz. Kamp süresince beraber çalıştığımız Bölge Başkan Yardımcımız 5. Kademe Teknik Direktör Dr. Sinan Ağlar, Milli Takım Antrenörü Öztürk Akpolat, Antrenörümüz Metin Bayram ile başarılı bir süreç yönettik" dedi.

Hem spor hem turizm tanıtımı

Van'ın doğal ve tarihi güzelliklerinin sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Önder Şahin, teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

"Vali Ozan Balcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bundan sonrası için de ilimizin hem temiz havası hem doğası açısından sporcularımızın burayı tercih etmesini istiyoruz. Ayrıca kamp sayesinde kentimizin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımına da katkı sağlıyoruz."

Van'da tamamlanan bu kritik hazırlık döneminin ardından milli sporcular, şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmek üzere moral ve kondisyon depolamış bir şekilde kentten ayrıldı.