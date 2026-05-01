Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara; KBRN tehditlerinin tanımı, bu tehditlerin muhtemel etkileri ve risklere karşı alınması gereken önleyici tedbirler anlatıldı.

Ayrıca, şüpheli paket veya postalarla karşılaşılması durumunda izlenecek doğru davranış şekilleri, ilk müdahale teknikleri ve kişisel korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından senaryo gereği hazırlanan KBRN tatbikatı icra edildi. Tatbikat kapsamında ekiplerin muhtemel kriz anlarındaki müdahale kabiliyeti, kurumlar arası koordinasyon ve yönetim yetenekleri uygulamalı olarak test edildi.

Van AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, afet ve acil durumlara karşı toplumun tüm kesimlerinde bilinç oluşturmanın ve kurumların müdahale kapasitesini en üst seviyeye çıkarmanın hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: İHA