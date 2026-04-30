Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van emlak piyasasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdek, önümüzdeki dönemde piyasa seyrinin dalgalı ancak sınırlı bir hareketlilik içinde ilerleyeceğini tahmin ettiğini ifade etti.

“YATAY BİR SEYİR VE DÖNEMSEL ARTIŞLAR GÖRÜLEBİLİR”

Önümüzdeki süreçte fiyat hareketlerine ilişkin konuşan Özdek, konut piyasasında ani bir düşüş öngörmediklerini belirtti.

Özdek yaptığı değerlendirmede, “Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Van emlak piyasasında ciddi bir düşüş beklemiyoruz. Mevcut koşulların devam etmesi halinde fiyatlarda belirgin bir gerilemeden ziyade, daha çok yatay bir seyir ve dönemsel artışlar öngörüyoruz. Ancak bu artışların geçmişte olduğu gibi hızlı ve sert değil, daha sınırlı ve dalgalı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Genel tabloya bakıldığında, önümüzdeki dönemde piyasada dengelenme sürecinin zaman alacağı görülüyor.” şeklinde konuştu.

“KONUTA ERİŞİMDE YAŞANAN SORUNLAR DEVAM EDEBİLİR”

Piyasadaki hareketliliğin mevcut koşullarla doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Özdek, “Önümüzdeki süreçte konuta erişimde yaşanan sorunların kısa vadede ortadan kalkması zor görünüyor. Bu durum sadece bireysel anlamda değil, genel piyasa dengesi açısından da belirleyici olmaya devam edecek. Bir yandan konut ihtiyacı sürerken, diğer yandan bu ihtiyacın piyasaya tam olarak yansımaması, önümüzdeki dönemde de dengesizliklerin devam edebileceğine işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT SORUNLARIN SÜRMESİ MUHTEMEL GÖRÜNÜYOR”

Konut piyasasında karşı karşıya olunan risklere de değinen Özdek, alım gücünün zayıflamasının piyasada erişim sorunlarını derinleştirebileceğini belirtti.

Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Önümüzdeki süreçte konut piyasasında mevcut dengenin kolay kolay değişmeyeceğini öngörüyoruz. Eğer piyasa koşulları bu şekilde devam ederse, hem kiralık hem de satılık konut tarafında mevcut sorunların sürmesi muhtemel görünüyor. Bu durum, piyasada dengenin kısa vadede sağlanmasını zorlaştırabilir.” dedi.