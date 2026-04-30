İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Örene Mahallesi'nde seyir halindeki 76 ABL 420 plakalı TIR’ın dorsesi, aniden alev aldı. Yangını fark eden TIR şoförü aracı durdurup, çekiciyi dorseden ayırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile dorsedeki yangın söndürüldü. Dorsede hasar oluşurken, söndürmek için kullanılan köpüklü suyun gübreyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan karışım çevreye hem ağır bir koku yaydı hem de çevredeki ağaç ve bitkilere zarar verdi.