Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumartesi günü Van’a gelecek.

Hafta sonu Van’da çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Yumaklı, AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan ‘Genişletilmiş Danışma Meclisi’ Toplantısı’na da katılacak.

Bakan Yumaklı’nın katılım sağlayacağı program, 2 Mayıs Cumartesi günü Edremit İlçesinde bulunan Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek.

Bakan Yumaklı’nın Van ziyareti kapsamında sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunması ve ilgili birimlerden brifing alması da bekleniyor.