Olay, dün öğlen saatlerinde Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö., oyun oynadıkları sıra sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çocukların yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuklar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, yaralı A.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamza Özsoy'un cenazesi detaylı otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi. Burada otopsisi yapılan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Dün gece Saray Devlet Hastanesi morguna getirilen Hamza Özsoy'un cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak ilçe mezarlığına görüldü. Özsoy, gözyaşları arasında toprağa verildi.