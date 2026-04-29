Van turizmine dair açıklamalarda bulunan Murat Beyaz, mevcut turist profili ve farklı pazarlara yönelik ihtiyaçlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için pazar çeşitliliğinin önemini aktaran Beyaz, mevcut hareketliliğin daha çok yerli turistle sınırlı kaldığını ifade etti. Yerli turistin ağırlıklı olarak hafta sonları ve kısa süreli ziyaretlerle Van’a geldiğini belirten Beyaz, bu durumun haftanın geneline yayılan bir doluluk sağlamadığını söyledi.

“YERLİ TURİST TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Turizmci Murat Beyaz, “Bizim turizmde artık pazar çeşitliliğine yönelmemiz gerekiyor. Şu an yerli turist geliyor, bu elbette önemli ama tek başına yeterli değil. Çünkü bu hareketlilik daha çok hafta sonlarıyla sınırlı kalıyor. Çevre illerden günübirlik ya da en fazla bir-iki gecelik konaklamalarla gelen ziyaretçiler var.

Bu da haftanın sadece belirli günlerinde bir doluluk yaratıyor, geri kalan günlerde ise ciddi bir boşluk oluşuyor. Turizm sektöründe sürdürülebilir bir hareketlilik için haftanın tamamını doldurabilmek gerekiyor. Bunun için de farklı pazarlardan turist çekmek şart, tek bir pazara bağlı kalındığında, orada yaşanan en küçük bir kriz doğrudan tüm sektörü etkiliyor.

Bugün İranlı turist sayısındaki düşüşle birlikte yaşadığımız tablo da bunun en somut örneklerinden biri.” şeklinde konuştu.

“UZAK DOĞU PAZARI BÜYÜK BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR”

Tek bir pazara bağlı kalmanın turizm açısından risk oluşturduğunu kaydeden Beyaz, “Avrupa pazarına yönelmek gerekiyor, Amerika pazarına yönelmek gerekiyor. Bunun yanında özellikle Uzak Doğu pazarı büyük bir potansiyel barındırıyor.

Türkiye’nin en doğusunda yer alan bir şehir olmamıza rağmen, İran dışındaki doğu pazarlarına neredeyse hiç ulaşamamış durumdayız, bu aslında önemli bir eksiklik. Oysa Uzak Doğu’da çok ciddi bir turizm hareketliliği var. Yurt dışına çıkan milyonlarca insan var ve bu turistler yeni destinasyonlar arıyor.” dedi.

“VAN BU PAZAR İÇİN OLDUKÇA CAZİP OLABİLİR”

Avrupa ve Amerika pazarlarının yanı sıra Uzak Doğu’nun da önemli bir potansiyel barındırdığını ifade eden Turizmci Murat Beyaz, bu pazarlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Van’ın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginliği bu pazar için oldukça cazip olabilir. Ancak bunun için doğru tanıtım yapılması, uluslararası pazarlara yönelik stratejiler geliştirilmesi gerekiyor.

Kısacası, turizmi sadece belirli bir ülkeye ya da belirli dönemlere bağlı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Farklı pazarlara açıldığımızda hem sezonu uzatabiliriz hem de yılın geneline yayılan daha dengeli bir turizm hareketliliği sağlayabiliriz.”