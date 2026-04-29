Van Gölü kıyılarında beyaz ve pembe tonlara bürünen ağaçlar, bölgeyi güzel manzaralara dönüştürdü. Özellikle Kıztaşı Sahili çevresinde yoğunlaşan badem ağaçları, gölün masmavi sularıyla birleşerek doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Baharın habercisi olarak bilinen badem çiçekleri, her yıl bu dönemde ilçede doğanın yeniden uyanışını simgeliyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için Van Gölü kıyısında buluşuyor. Doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu, Adilcevaz’ın ünlü Kıztaşı Sahili’nin yaz mevsiminde olduğu kadar ilkbahar mevsiminde de açan badem ağaçlarıyla güzel görüntüler oluşturduğunu ifade etti.