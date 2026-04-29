Vangölü Havzası’nda etkili olan yağışlar, önceki yıllarda küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göl ve çevresindeki akarsular için umut oldu. Geçtiğimiz yıl son 70 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığı havzada, bu yıl yağış miktarındaki artış akarsuları canlandırdı.

Artan yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj ve akarsuların yanı sıra kıyılarında ciddi çekilmenin yaşandığı Van Gölü’nde de su seviyesinin yeniden yükselmesine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının metreleri bulduğu havzada, havaların ısınmasıyla Muradiye Şelalesi’nin debisi önemli ölçüde arttı. Şelaleden akan sular, Bendimahi Çayı ile birleşerek Van Gölü’ne ulaşıyor. Bu durum, havzadaki su kaynaklarının yeniden canlanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda görsel bir şölen oluşturuyor.

İHA muhabirine konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı İsrafil Akan, "Son günlerde artan yağışlar ve kışın getirdiği kar örtüsüyle birlikte gölümüzde gözle görülür bir yükselme başladı. Umarız gölümüz eski seviyesine ulaşır. Bu durum hem bizim için hem insanlık için hem de Vangölü Havzası’nda yaşayan vatandaşlar açısından son derece olumlu bir gelişmedir.

Ayrıca inci kefallerinin üreme dönemine girmiş bulunuyoruz. Derelerin su seviyesinin yüksek olması, balıkların yumurtlama sürecini de kolaylaştıracaktır" dedi.

Akan, nehir debilerinin artmasıyla birlikte çevredeki atıkların da göle taşınabildiğine dikkat çekerek, "Nehirlerimizin debisinin yükselmesiyle birlikte etraftaki plastik atıklar da göle karışabiliyor ve bu durum olumsuzluklara yol açıyor. Yerel yönetimlerden istirhamımız, bu duruma karşı önlem almaları, özellikle atıkları tutacak bariyer sistemleri kurmalarıdır.

Aksi halde bu kirlilik gölümüze zarar verecek ve ilerleyen süreçte ekosisteme ciddi olumsuz etkiler oluşturacaktır. Buradan yerel yönetimlere çağrımızdır; lütfen gerekli tedbirleri alalım" diye konuştu.