Hakkari ile Yüksekova ilçesi arasındaki ulaşımın en kritik noktalarından biri olan Bağışlı köyü güzergahında zemin kayması ve ağır kış şartlarının ardından yolda ciddi deformasyonlar oluştu. Özellikle ağır vasıta trafiğinin yoğun olduğu bölgede, asfaltın belirli kesimlerinde meydana gelen derin yarıklar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, "Bağışlı yolunun mevcut hali, sürücülerimiz ve vatandaşlarımız için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Yolda meydana gelen çökme ve yarılmalar her geçen gün büyürken, can güvenliği açıkça riske atılmaktadır. Bir facia yaşanmadan önce yetkililerin acilen harekete geçerek gerekli onarım çalışmalarını başlatması şarttır" dedi.

Bölgedeki sürücüler ve esnaf, söz konusu yarıkların özellikle gece sürüşlerinde fark edilmesinin çok güç olduğunu, bu durumun kazalara davetiye çıkardığını belirtti. Sadece can kaybı riski değil, aynı zamanda araçlarda büyük çaplı maddi hasarların oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, geçici çözümler yerine bölgenin zemin yapısına uygun, kalıcı bir altyapı çalışması yapılmasını istediklerini vurguladılar.