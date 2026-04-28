Van’da savat sanatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında açıklamalarda bulunan Savat Ustası Sadık Binici, bu sanatın yalnızca bir zanaat olmadığını, köklü bir miras olarak yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Savat sanatının ustalardan devralınan önemli bir kültürel değer olduğunu dile getiren Binici, yıllardır bu sanatı yaşatmak, öğretmek ve hak ettiği değere ulaştırmak için çaba gösterdiğini söyledi. Binici, Van’da savat sanatının yeniden canlandırılmasına yönelik atılan adımların kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

“EN BÜYÜK HEDEFİM SAVAT SANATINI YENİ NESİLLERE AKTARMAK”

Yapılan çalışmaların bu kadim sanatın güç kazanmasına katkı sağlayacağını anlatan Savat Ustası Sadık Binici, “Savat sanatı benim için yalnızca bir zanaat değil, hayatımın tamamını kapsayan bir yolculuk. Ustalarımızdan devraldığımız bu değerli miras; sabır, incelik ve yılların emeğiyle şekillenmiş çok özel bir kültür. Bugüne kadar en büyük çabam, bu sanatı korumak, öğretmek ve hak ettiği değeri görmesini sağlamak oldu.

Van’da savat sanatını yeniden canlandırmak ve daha geniş bir alana taşımak adına atılan her adım benim için büyük bir anlam taşıyor. Bu süreçte yapılan çalışmaların, bu köklü sanatın yeniden güç kazanmasına katkı sunacağına inanıyorum. Çünkü bu sanat, sadece geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğe aktarılması gereken önemli bir miras.” şeklinde konuştu.

“BU SANATI ÖĞRENMEK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZI AÇIYORUZ”

En büyük hedefinin savat sanatını yeni nesillere doğru şekilde aktarmak olduğunu kaydeden Binici, “Usta çırak geleneğinin yeniden canlanması, gençlerin bu sanata yönelmesi ve yeni ustaların yetişmesi bizim için hayati öneme sahip. Bu nedenle atölyemizde kadın-erkek ayrımı gözetmeden bu sanatı öğrenmek isteyen herkese kapımızı açıyoruz. Bildiğimiz her şeyi paylaşarak bu mirası büyütmeye çalışıyoruz. Savat, diğer gümüş işleme tekniklerinden farklı olarak oldukça zahmetli bir süreçten geçer.” dedi.

Savat sanatının diğer gümüş işleme tekniklerinden farklı olarak uzun ve zahmetli bir süreç gerektirdiğini belirten Binici, her bir eserin yaklaşık 24 aşamadan geçerek ortaya çıktığını ve bu sürecin yüksek düzeyde ustalık istediğinin altını çizdi.

“ÜRETİLEN HER ESER, SANATIN DEVAMLILIĞINA KATKI SAĞLAR”

Bu sanatın yalnızca kültürel bir değer olarak kalmaması gerektiğini dile getiren Binici, “Üretilen her eser, hem sanatın devamlılığına katkı sağlar hem de bu işi yapan insanların geçimine destek olur. Bu nedenle savatın daha geniş kitlelere ulaşması, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması büyük önem taşıyor. Bu topraklarda çok eski dönemlere dayanan savat sanatı, bugün yeniden hak ettiği ilgiyi görme yolunda ilerliyor. Dileğimiz; bu sanatın yok olmaması, aksine daha da güçlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.” diye açıklamalarda bulundu.