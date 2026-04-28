Türkiye’nin sektörel kuruluşlarından biri olan Türkiye Prefabrik Birliği, 42. Olağan Genel Kurulunu Ankara’da gerçekleştirdi. Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda prefabrik (prekast) sektörünü farklı bölgelerden temsil eden yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Seçimlerde Doğu Anadolu Bölgesi’ni temsilen Vanlı iş insanları Suat Çiftçi ve Ahmet Ete Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Yine Vanlı iş insanı Fazıl Kaplan ise Denetim Kurulu’nda görev aldı.

Yeni yönetim kurulunda ayrıca farklı bölgelerden sektör temsilcileri de yer aldı. Yönetim Kurulu’na seçilen isimler arasında Suat Çiftçi, Ahmet Ete, Bülent Ünal, Alper Özkan, Hasan Çelik, Tamer Yalvaç, Mustafa Canoğlu, Faruk Yanık ve Şerif Güner bulunuyor. Denetim Kurulu ise Fazıl Kaplan, Servet Tekin ve Şener Yaşar’dan oluştu.

Genel kurul toplantısında ayrıca son iki yılda yapılan çalışmalar üyelere aktarılırken, sektörün mevcut durumu da değerlendirildi. Toplantıda prefabrikasyon alanında denetim dışı üretimlerin oluşturduğu riskler ve sektör standartlarına ilişkin konular da ele alındı.

Türkiye Prefabrik Birliği, Türkiye’de beton prefabrikasyonun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve teknik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, kuruluş aynı zamanda sektörde mesleki dayanışma ve ekonomik gelişimi desteklemeyi hedefliyor.

Gerçekleştirilen genel kurulun ardından oluşturulan yeni yönetim ve denetim kurulu, Türkiye prefabrik sektörünün temsil yapısını belirlerken, farklı bölgelerden gelen sektör temsilcileriyle birlikte çalışmalarına devam edecek.