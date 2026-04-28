TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Murat Yıldırım yönetiminde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Takımın başına Murat Yıldırım’ın gelmesinin ardından düşme potasından hızla play-off hattına yükselen Malatya ekibi, şimdi de play-off’ta adından söz ettirmeye başladı.

12. SIRADAN PLAY-OFF’A UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Takımın başına geçtiğinde 12. sırada ve 19 puan ile küme düşme potasında bulunan Malatya temsilcisi, Murat Yıldırım ile adeta yeniden doğdu. Üst üste alınan galibiyetlerle yükselişe geçen ekip, ligi 47 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off’a kalmayı başardı.

11 MAÇTA 9 GALİBİYET

Başarılı teknik direktör, kısa sürede takımıyla birlikte önemli bir istatistiğe imza attı. Murat Hoca, takımın başında çıktığı ilk 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Vanspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Yeşilyurtspor’u da play-off’a taşıyan Yıldırım, üst lig hedefinde iddiasını sürdürdü.

PLAY-OFF’TA KRİTİK ZAFERLER

Ligin son haftasında Kilis 1984’ü 2-0 mağlup ederek takımını play-off potasına taşıyan Murat Yıldırım, play-off 1. turunda da takımıyla birlikte önemli bir başarı elde etti.

İlk maçta sahasında Silifke Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, rövanşta deplasmanda 1-1 kalarak adını 2. tura yazdırdı.

Murat Yıldırım yönetiminde çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Malatya temsilcisi, kırılması zor bir başarıya ulaştı.

Vanlı teknik adamın başında bulunduğu Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, play-off 2. Turu da geçerek hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.