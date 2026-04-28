Sağlık Bakanlığı, '24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, aşıların; bireylerin bağışıklık kazanmasını sağlayarak bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynadığı vurgulanarak, "Sistematik aşılama programları sayesinde birçok hastalık kontrol altına alınmakta ve toplum genelinde sağlık riskleri azaltılmaktadır.

Özellikle çocuklar, gebeler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin hekim önerisi doğrultusunda aşılarını yaptırmaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

'13 HASTALIĞA KARŞI KORUMA SAĞLANIYOR'

Türkiye'de yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında; difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit (çocuk felci), hepatit A, hepatit B, suçiçeği, hemofilus influenza tip b (menenjit ve zatürreye yol açabilen Hib bakterisi enfeksiyonu) ve invaziv pnömokokal hastalıklar (zatürre, menenjit ve kana yayılan enfeksiyonlar) olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı aşı yapıldığı kaydedilerek, "Erişkin dönemi aşı uygulamalarında ise; sağlıklı erişkinlere 10 yılda bir tetanos-difteri aşısı; gebelere tetanos-difteri, boğmaca ve influenza aşıları ve grip aşıları; 65 yaş ve üzeri bireylere zatürre ve grip aşıları uygulanmaktadır.

Risk grubunda bulunan bireylere ise kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, hepatit A, hepatit B, pnömokok, grip (İnfluenza), meningokok (menenjite yol açan bakteri) aşıları önerilmekte ve uygulanmaktadır. Nisan 2025 itibarıyla uygulamaya alınan altı bileşenli aşı (DaBT-İPA-Hib-HepB); difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, hemofilus influenza tip b ve hepatit B hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır. Altı bileşenli karma aşı sayesinde çocuklara daha az enjeksiyonla daha fazla hastalığa karşı koruma sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.