AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Zeynep Çelik, erken yaşta kalp hastalıklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bugün saat 13:00’te Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

AK Parti Van İl Başkanlığı bünyesinde kadın, gençlik ve ana kademeleri tarafından ortaklaşa düzenlenecek etkinlikte, erken yaşta kalp hastalıkları konusu ele alınacak. TSO’da gerçekleştirilecek programda alanında uzman isimler tarafından çeşitli sunumlar yapılacak.

Etkinlik kapsamında kolesterol, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirmeler yapılması bekleniyor. Programda ayrıca fizik tedavi uzmanı ve diyetisyen tarafından da sunumlar gerçekleştirilecek.

Programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun katılım sağlayarak konuşma yapacak. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hem katılım gösterecek hem de sunum gerçekleştirecek. Van İl Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Başkanı Muhammed Taha Bostancı da programda sunum yapacak isimler arasında yer alacak.

Programın kadın, gençlik ve ana kademeleri tarafından üç birim halinde organize edildiği ifade edildi.