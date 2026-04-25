Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Yapılan atama ve görevden alımlar şu şekilde;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığın Tarık Tanguroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan Yıldırım atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, görevden alınırken, Bakan Yardımcılığına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice Çelik atandı.