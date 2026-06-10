Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketlilik, tüketicilerin araç satın alma tercihlerini değiştirdi.

Yeni bir otomobil arayışına giren sürücüler artık motor gücü veya tasarım gibi detaylardan ziyade doğrudan yakıt tüketim verilerini inceliyor.

Özellikle büyükşehirlerin dur-kalkı bol yoğun trafiğinde ve uzun mesafeli seyahatlerde ekonomik kalmayı başaran araçlar, aile bütçesi adına stratejik bir yatırım özelliği kazandı.

Tüketiciler uzun vadeli kullanım maliyetlerini minimum seviyeye indirmek amacıyla tercihlerini yakıtı en tutumlu harcayan modellerden yana kullanıyor.

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİL MODELLERİ

Sürekli yükseliş eğilimi gösteren benzin fiyatları, şehir içi günlük kullanımlarda düşük tüketim değerleri sunan motor seçeneklerini her zamankinden daha popüler bir konuma taşıdı.

Bu verimlilik yarışında öne çıkan bütçe dostu seçeneklerin en başında Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP ile Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP modelleri geliyor.

Bahsi geçen her iki kompakt model de kaputunun altında barındırdığı 1.2 litrelik motor teknolojisi sayesinde 100 kilometrede ortalama 4,1 litrelik etkileyici bir yakıt sarfiyatı gerçekleştiriyor.

Yakalanan bu düşük sarfiyat oranı, söz konusu araçları yoğun şehir içi trafiği için en mantıklı alternatiflerden biri konumuna getirdi.

En az yakan benzinli otomobiller şu şekilde:

PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 75 HP

VOLKSWAGEN YENİ POLO 1.0 TSI STYLE

SKODA SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG

OPEL CORSA ELEGANCE 1.2 75 HP

KIA STONIC 1.0 TGDI

SKODA FABIA 1.0 TSI

VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI

CITROEN C3

DACIA SANDERO 1.0 TCE (LPG)

HYUNDAI I10 1.0 MPI 67 HP

KIA PICANTO 1.2 MPI

MITSUBISHI SPACE STAR (MIRAGE) 1.2L

NISSAN MICRA 1.2

RENAULT CLIO

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER

Dizel motorlu otomobiller, sağladıkları yüksek tork kapasitesi ve tek bir depoyla kat edilebilen uzun menzilleri sayesinde sık seyahat eden sürücülerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

Bu kategorinin en iddialı ve şaşırtıcı oyuncularından biri olarak karşımıza çıkan Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi modeli oldukça iddialı.

C4 Cactus, sahip olduğu 1.6 BlueHDi dizel motor ünitesiyle karma kullanım koşullarında 100 kilometrede sadece 3,4 litre yakıt tüketimine ihtiyaç duyuyor.

Türkiye otomobil pazarında satış rekorları kıran sedan modellerin başında gelen Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet II 130 HP, yüksek verimliliğiyle listeye adını yazdırdı.

Sektörün bir diğer popüler oyuncusu olan Renault Megane ise 1.5 Blue dCi 115 HP motor seçeneğiyle benzer bir tasarruf başarısına imza atıyor.

İşte en az yakan dizel otomobiller:

CITROEN C4 CACTUS 1.6 BLUEHDI

BMW 116D

TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D

FIAT EGEA SEDAN 1.6 MULTIJET II 130 HP

RENAULT MEGANE 1.5 BLUE DCI 115 HP

PEUGEOT 2008 1.5 BLUEHDI 130 HP

AUDI A3 SEDAN 2.0 TDI (35 TDI)

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 193 HP

EN AZ YAKAN OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR

Şehir trafiğinin yorucu dur-kalk süreçlerinde sürücüleri debriyaj zahmetinden kurtaran otomatik şanzımanlı araçlar, günlük hayatta büyük bir konfor sağlıyor.

Geçmiş dönemlerdeki yüksek tüketim ön yargısının aksine, yeni nesil akıllı şanzıman teknolojileri artık manuel vitesli araçlarla yarışacak düzeye ulaştı.

Gelişmiş hibrit sistemler ve çift kavramalı modern şanzımanlar sayesinde otomatik vitesli araçlar, ekonomiden ödün vermeden yüksek konfor sunabiliyor.

Çevreci teknolojisiyle öne çıkan Toyota Yaris Hybrid, 1.5 litrelik motoru ve e-CVT şanzımanıyla 100 kilometrede ortalama 3,9 litre tüketerek liderlik koltuğunda oturuyor.

Hibrit segmentinin bir diğer güçlü ve yenilikçi temsilcisi olan Hyundai Ioniq Hybrid, 4,0 litrelik karma tüketim verisiyle verimlilik konusundaki iddiasını açıkça koruyor.

Peugeot 208 modelinin 1.5 BlueHDi motorlu ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanlı versiyonu da 4,1 litrelik tüketim değeriyle kategorinin zirve ortakları arasında yer aldı.

En az yakan otomatik arabalar:

TOYOTA YARIS HYBRID (1.5 E-CVT)

HYUNDAI IONIQ HYBRID

PEUGEOT 208 (1.5 BLUEHDI EAT8)

VOLKSWAGEN GOLF (1.0 TSI DSG)

RENAULT CLIO (1.0 TCE EDC)

