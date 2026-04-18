Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen A.C. isimli bebeğe yapılan tetkikler sonucunda Atriyoventriküler Septal Defekt (AVSD) teşhisi konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, Van Ferit Melen Havalimanı’na ambulans uçak yönlendirildi. Hastaneden ambulansla alınan 2 günlük bebek, havalimanında bekleyen ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.