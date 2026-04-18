Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul baskınlarına değinirken, mafyavari dizilere tepki gösterdi ve çocukların internet ve telefon alanının kontrol edilmesi gerektiğine işaret etti.

Yaşanan olayların toplumu etkilediğini belirten İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz Siverek ve Kahramanmaraş. Ne yazık ki 9 öğrencimiz ve bir öğretmenimiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimiz yanmaktadır.” dedi.

“MAFYAVARİ DİZİLER…”

İlhan, “Yıllardır mafyavari dizilerle silah, adam vurma gibi konular evlerimize taşındı...” şeklinde konuşarak bu alanın etkilerine işaret etti.

Olaylarda ihmali bulunanların cezalandırılması gerektiğini belirten İl Başkanı İlhan, “Olayda ihmali ve sorumluluğu olan yetkililer gerekli cezayı almalıdır. Milletimizin başı sağ olsun.” diye kaydetti.

“BİLGİSAYAR – TELEFON ALANININ KONTROL EDİLMESİ LAZIM”

Çocukların sosyal yaşamdan uzaklaştığını vurgulayan Başkan İlhan, şu ifadeleri kullandı; “Bugün çocuklarımız bilgisayara, internete teslim edilmiş durumdalar. Hemen hemen yüzde 90 evlerde çocuklar bilgisayar ya da telefon başında vakit geçiriyor. Bu alanın, bu sosyal medya olayının mutlak suretle kontrol altına alınması lazım. Çocukların sokakta arkadaşlık kültürüyle, kardeşlik kültürüyle büyümesi gerekiyor. Bundan 40-50 yıl önce nasıl sokaklarda büyüdüysek, çocuklarımızın da aynı şekilde merhametle büyümesi lazım.”

“ÇOCUKLARA İYİ İNSAN OLMAYI, FAYDALI OLMAYI ÖĞRETMEK ZORUNDAYIZ”

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Bugün insanlar çocuklarını koruduğunu zannederek evlere hapsetti. Fakat daha tehlikeli bir alanın içerisine hapsetti. Bunun önüne geçmek için çocuklarımıza önce merhametli olmayı, iyi insan olmayı, faydalı olmayı öğretmek zorundayız. Bugün maneviyat değil, tamamen maddiyat üzerine bir nesil yetiştiriyoruz. Çocuğun belki her şeyi var ama en önemli ihtiyacı olan huzur yok. Çünkü değerlerinden haberdar olmayan bir nesil yetişiyor.”