DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz dün olduğu gibi bugün de demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır. Dolayısıyla mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin yönetimini, delegelerini ya da ona gönül veren milyonlarca seçmeni değil, demokrasiyi esastan etkilediği için hepimizi, tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, CHP’nin kurultay davasında 'mutlak butlan' kararını değerlendirdiklerini belirterek, "Seçime ve siyasi partilere ilişkin, Türkiye’nin Anayasa'da özel düzenlemeleri var. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na göre, bu karar bir yetki aşımını da ortaya koyuyor. Mutlak butlan kararı, hukuka aykırı bir siyasi karar. DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz dün olduğu gibi bugün de demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır. Dolayısıyla mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin yönetimini, delegelerini ya da ona gönül veren milyonlarca seçmeni değil, demokrasiyi esastan etkilediği için hepimizi, tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor" dedi.

'KUTUPLAŞTIRMAYI ARTIRIR'

Doğan, 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili yasal düzenlemeleri tartışmaya başladıkları dönemde, mutlak butlan kararını süreci gölgelemeye yönelik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, "DEM Parti için bu kritik dönemin kilit kavramları var. Bu kilit kavramlar yalnızca DEM Parti’nin kavramları değil, Türkiye toplumunun beklentisi. Ne kadar barış, demokrasi, özgürlük, adalet, hak, hukuksa o kadar da güven, sağduyu, umut ve iyimserliktir. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Hepimizin bu konuda karamsarlıktan çok iyimserliğe, umuda ihtiyacı var, güvensizliğe değil güvene ihtiyacı var, inançsızlığa değil inanç duymaya ihtiyacı var. Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı böylesi tarihsel bir dönemde hukuk dışı her karar, her uygulama, antidemokratik her gölge ancak ve ancak barış ve demokratik toplum sürecine olan inançsızlığı büyütür ve kutuplaşmayı artırır. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü korumaktır, milyonlarca seçmenin demokratik iradesini ve siyasi tercihini yok saymak değil. Siyasetin seyri mahkeme salonlarında, adliye koridorlarında belirlenmemeli. Özellikle içinden geçtiğimiz dönemde siyaset, özgür ve demokratik olmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu zor günleri, bütünlüklü duruşunu koruyarak yine bütünlüklü bir şekilde aşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'PAZAR GÜNÜ ZİYARET PLANLANIYOR'

Ayşegül Doğan, bayramdan önce DEM Parti İmralı heyetinin, İmralı Adası'nda görüşme gerçekleşmesini beklediklerini söyleyerek, "Bir aksilik olmazsa İmralı heyetimiz pazar günü İmralı’da Öcalan’la görüşmeyi planlıyor. Umarız bir aksilik olmaz ve bu görüşme gerçekleştirilebilir. Bu havada da olsa, bu koşullarda da olsa moralimizi yüksek tutup umuda sarılarak bayrama gidiyoruz malum. Bayram tadında günler yaratmak için Türkiye’de mücadeleyi birlikte yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Doğan, partinin uygunluk programına göre Özgür Özel’e dayanışma ziyareti gerçekleştirebileceklerini söyledi.