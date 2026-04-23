Van semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan eşsiz gökyüzü manzarası, görenleri kendine hayran bıraktı. Yay şeklinde beliren hilal şeklindeki Ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Jüpiter, adeta gökyüzünde buluşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gün batımının ardından yavaş yavaş kararan gökyüzünde belirginleşen hilal, hemen yanında yer alan Jüpiter ile birlikte izleyenlere görsel bir şölen sundu. Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde bu etkileyici görüntü daha net şekilde gözlemlendi. Zaman zaman bulutlar arasında kaybolan Ay ile Jüpiter, görsel şölen sundu.