Hakkari'de 13 Nisan'da meydana gelen ve kentin Van ile ulaşımını tamamen durduran heyelan, bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Heyelanla birlikte iletişim altyapısının kesintiye uğramaması için yoğun bir çalışma yürüten Türk Telekom Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, olayın ilk anından itibaren sahaya inerek 25 kişilik teknik ekiple kesintisiz görev yapmaya başladı. Bir yandan mevcut fiber hatlarının zarar görmemesi için koruma ve güçlendirme çalışmaları yapılırken, diğer yandan alternatif güzergâh planlamaları devreye alındı.

Ekipler, Hakkari ile Yeniköprü arasında kritik öneme sahip 6 kilometrelik fiber hattı yeni güzergâha taşıyarak iletişim altyapısını heyelan riskinden uzaklaştırdı. Böylece kentteki veri ve ses trafiğinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi sağlandı.

Yağışlı ve zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren teknik personelin, gece karanlığında el fenerleriyle sahada çalışması dikkat çekti. Ekipler, bölgedeki haberleşmenin aksamaması için adeta zamanla yarışıyor.