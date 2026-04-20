Alınan bilgilere göre kaza, saat 09.30 sıralarında Tatvan - Van kara yolunun Düzcealan köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede Van yönünden gelen tır, karşı yönden gelen 06 DEF 867 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen tır şoförü ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişinin cenazesi ekipler tarafından çıkartılarak Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı tır sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.