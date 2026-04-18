Van Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Nisan tarihlerinde Akdamar Adası’nda düzenlenmesi planlanan 4. Badem Çiçeği Festivali’nin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerindeki okullarda meydana gelen olaylar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu illerde yaşanan gelişmelerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak festivalin bu yıl gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizdeki okullarda meydana gelen ve vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği elim hadiseler hepimizi derinden üzmüştür.

Bu derin acıyı ve ortak kederimizi paylaşmak amacıyla, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 4. Akdamar Badem Çiçeği Festivali etkinlikleri iptal edilmiştir.

Akdamar Adası’na yönelik ziyaretlerde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup, ada ziyaretçilere açık olmaya devam edecektir.

Hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."