Van'ın Gevaş ilçesinde yaz mevsiminin kavurucu sıcakları etkisini göstermeye başlarken, yüksek kesimlerde hala erimeyen metrelerce kar, vatandaşa haziran ayında kış keyfi yaşattı. Yurt genelinde termometreler yaz sıcaklarını gösterirken, Van'ın Gevaş ilçesinden ezber bozan görüntüler geldi.

İlçenin etrafını saran dik ve yüksek dağların zirvelerine çıkan bir grup vatandaş, kıştan kalma kar kütleleriyle karşılaştı. Haziran ayında kar görmenin neşesini yaşayan vatandaşlar, dakikalarca çocuk gibi eğlenerek kartopu oynadı, dik yamaçlardan kayarak adeta kış mevsimine nazire yaptı.

"Dağdan çıkan berrak su görenleri hayran bırakıyor"

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay Mahallesi kırsalında dağdan çıkan doğal kaynak suyu, hem bölge sakinlerinin hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Dağın eteklerinden gür bir şekilde çıkan ve kristal berraklığıyla dikkat çeken su, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Yüksek rakımlı bölgede bulunan doğal kaynak, çevresindeki yeşil örtü ve eşsiz manzarayla adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgede giden vatandaşlar, dağdan çıkan buz gibi suyun hem görüntüsüyle hem de serinliğiyle kendilerini etkilediğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısının arttığı kaynak suyu, doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Mahalle sakinleri, yıllardır kesintisiz şekilde akan suyun bölgenin önemli doğal değerlerinden biri olduğunu ifade ediyor. Doğal yapısını koruyan kaynak suyu ve çevresindeki eşsiz manzara, Gevaş'ın saklı güzellikleri arasında yer alırken, bölgeyi ziyaret edenlere huzur dolu anlar yaşatıyor. Yanıkçay Mahallesi kırsalındaki bu doğal kaynak, Van'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

"Aşağıda yaz, yukarıda kış yaşanıyor"

Zirvedeki eşsiz manzaranın ve karın tadını çıkaran doğa gezgini Muhammed Türken, "Haziran'ın ortasına gelmemize rağmen bu taraf bildiğimiz yaz gibi dönüp şu tarafa baktığımızda İsviçre fiyortları gibi. İki farklı mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Bu anı yaşamak istiyorsanız Gevaş'a gelin. Şu an Gevaş'ın Arpet, Türkçe adıyla Yanıkçay bölgesindeyiz. Doğası muhteşem. Hemen ileride suyun direkt kaynak şeklinde dağdan fışkırdığı yer var.

Doya doya soğuk suyunuzu, çayınızı içip keyifle dinlenebileceğiniz muhteşem bir yer. Yürüyüş yapmak isteyenler için yine dediğim gibi trekking, yürüyüş için muazzam bir yer. Muhakkak burayı görmeye gelin. Demin karda kaydım. Haziran ortasında karda kaymak bence herkese nasip olmaz. Çok keyifliydi, çok güzeldi, muhteşem" dedi.