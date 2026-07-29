Vali Ozan Balcı, Van’da devam eden projeleri yerinde inceleyerek son durumları hakkında bilgi aldı.

İlk olarak yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatını ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İnşaat sahasında çalışan personelle de sohbet eden Balcı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek terminalin tamamlanmasıyla Van'ın ulaşım altyapısının daha modern bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Daha sonra Erciş yolu üzerinde yapımı süren Modern Sebze Hali inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, projenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını belirtti. Toplam 102 dükkândan oluşacak modern sebze halinin, esnafa daha konforlu ve düzenli bir çalışma ortamı sunacağını vurgulayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tesisin tarım, hayvancılık ve meyvecilikle uğraşan üreticilere de önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Sebze halinin hemen yanında yapımı devam eden Soğuk Hava Deposu inşaatına geçen Vali Ozan Balcı; burada toplam 23 bin 946 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 5 bin 660 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin, Van'da üretilen tarımsal ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanmasına ve pazarlanmasına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Programının son bölümünde ise karpuz tarlasını ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, hasat edilen karpuzlardan çiftçilerle birlikte tattı. Üreticilerle sohbet eden Balcı, emeklerinden dolayı çiftçilere teşekkür ederek bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Vali Balcı, "Emekleriyle toprağı bereketlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.