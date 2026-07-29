Hasat sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen programda ilk mahsulü biçerdöverle hasat eden Vali Balcı, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Programda tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Balcı, üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla önemli projelerin sürdüğünü söyledi.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Vali Ozan Balcı, bugüne kadar üreticilere 11 bin 500 ton sertifikalı buğday, arpa, korunga, yonca ve fiğ tohumu dağıtıldığını ifade etti.

Meraların ıslah edildiğini, tarımsal sulama göletlerinin yapımının devam ettiğini kaydeden Balcı, sulu tarımın yaygınlaşmasıyla verimliliğin daha da artacağını belirtti.

Hayvancılık alanındaki yatırımlara da değinen Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğinde 10 bin dönümlük alanda düve üretim merkezi kurulduğunu, proje kapsamında hedeflerinin 40 bin düveyi üreticilerle buluşturmak ve hayvan ırklarını geliştirmek olduğunu söyledi.

Gürpınar'da Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Balcı, koyunculuk projesi kapsamında 269 bin koyun, ayrıca 25 bin kanatlı hayvanın üreticilere dağıtıldığını belirtti.

Erciş ve Çaldıran ilçelerinde jeotermal sera projelerinin hayata geçirildiğini, hedeflerinin 5 bin dönüm sera alanı oluşturmak olduğunu dile getiren Balcı, 30 bin dönüm alanda çilek üretimini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Bahçesaray'da alabalık yavru ve yumurta kuluçka üretim merkezinin kurulacağını belirten Balcı, merkezin tamamlandığında Avrupa'nın önemli üretim tesislerinden biri olacağını ifade etti.

Fidancılık çalışmaları kapsamında bugüne kadar 3 milyon 500 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ceviz yetiştiriciliğinin desteklendiğini söyleyen Balcı, üreticilere 3 bin arılı kovan dağıtıldığını ve bal üretiminin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Biz her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Çiftçimizin zenginleşmesi ve mutlu olması için çalışıyoruz." diyen Balcı, üretime yönelik desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Program, Vali Balcı'nın çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.