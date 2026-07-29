Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Çatak Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından verilen eğitimde katılımcılara kişisel hijyen, el hijyeni, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, eğitim ortamlarında hijyen kuralları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca hijyen kurallarına uyulmasının bireysel ve toplum sağlığı açısından önemi vurgulanırken, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Kurslarımızda hijyen bilincinin artırılmasına yönelik bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Desteklerinden dolayı Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir ise, "Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin hijyen konusunda bilinçlenmesi eğitim ortamlarımızın kalitesini artırmaktadır. Benzer eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.