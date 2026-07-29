AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, beraberindeki İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Gençlik Kolları yöneticileriyle birlikte, Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü görevine başlayan Kenan Tokgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Van yerel basınının mevcut durumu, dijitalleşme süreci ve şehrin genel gündemi masaya yatırıldı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde yerel medyanın kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan İl Başkanı Arvas, BİK’in nitelikli yayıncılık ve mesleki standartların yükseltilmesi yolundaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz ise kurumun görev ve sorumluluk alanı ile Van ve bölge genelindeki gazete ve internet haber sitelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında heyete detaylı bilgi verdi.

Tokgöz, Basın İlan Kurumu mevzuatı kapsamında süreli yayınlara verilen resmi ilan ve reklam desteğinin yanı sıra, basın sektörüne ve fikir işçilerine sağlanan imkânlar, dijital haberciliğe geçiş süreçleri ve yayın etik ilkeleri üzerine genel bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşen dünyada yerel medyanın da güçlü bir şekilde varlık gösterebilmesi için BİK olarak rehberlik etmeye devam edeceklerini ifade eden Tokgöz, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla İl Başkanı Arvas ve beraberindeki parti heyetine teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.