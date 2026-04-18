Kaymakam Gilan, beraberinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ile birlikte ADEM 2, ADEM 4 ve ADEM 10 birimlerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında el sanatları, giyim, kuaför ve kreş alanlarını gezen Gilan, kursiyerlerin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Gilan, ADEM'lerin kadınların mesleki beceriler kazanarak ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlamalarındaki rolüne dikkat çekti. Merkezlerin sadece birer eğitim yuvası olmadığını ifade eden Gilan, "ADEM'ler aile yapısını güçlendiren, kadınların özgüvenini artıran ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren önemli yapılardır. Üreten, öğrenen ve paylaşan bireylerin yetişmesine katkı sunan bu merkezlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.