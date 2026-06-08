Eğitime ve çocukların mutluluğuna adanmış adımlarıyla tanınan "Hepbiriz" eğitim gönüllüleri, bu kez rotayı Van'ın eşsiz doğasıyla bilinen Gevaş ilçesine çevirdi. İlçedeki bir ilkokulu ziyaret eden gönüllüler, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Haftalar öncesinden hazırlıklarına başlanan etkinlik kapsamında, gönüllü ekip elleri boş gelmedi. İlkokul öğrencileri için özel olarak hazırlanan ve içinde kırtasiye malzemeleri, eğitici oyunlar ve oyuncakların bulunduğu hediye paketleri çocuklara tek tek dağıtıldı. Hediyelerini alan miniklerin gözlerindeki mutluluk ve heyecan görülmeye değerdi.

"Bahçe şenlik alanına döndü"

Sadece hediyelerle yetinmeyen "Hepbiriz" ekibi, okul bahçesini adeta bir festival alanına çevirdi. İlk önce çocuklara pizza ikramında bulunuldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, gönüllüler de öğrencilerle yakından ilgilenerek keyifli vakit geçirdi. Öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak ve moral vermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Hediyelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, gün boyunca süren etkinliklerde eğlenceli anlar yaşandı. Programın sonunda ise getirilen 2 adet kırmızı ve beyaz pasta öğrencilere ikram edildi. Pastalar yenildikten sonra program halay ve ip atlama etkinliği ile sona erdi.

İstanbul'dan gelerek öğrencilerle gün boyu ilgilenip hediyelerini veren "Hepbiriz" üyesi Okay Narlı, "Hepbiriz eğitim yöneticileri olarak köy okullarına eğitim desteği kapsamında bugün Van'ın Gevaş ilçemizdeki köyümüze geldik. Amacımız çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve eğitim çağındaki çocuklarımıza eğitim desteği sağlamak.

Onlarla birlikte eğlenip, mutlu olup güzel hatıralar biriktiriyoruz. Bu anlamda ben destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Her yerden destek geliyor çocuklarımıza. Bu anlamda da köylerimize, okullarımıza gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van İl Temsilcisi Recep Dağ, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü aynı zamanda İHAKUT üyesi Şükrü Akyüz ve kulüp üyeleri katıldı.