Van’ın Özalp ilçesindeki görev yapan Türkçe öğretmeni ve çocuk kitabı yazarı Nisa Günbeyi, öğrencilerine kitap sevgisi aşılamanın yanı sıra onları yazarlık yolculuğunda da destekliyor. Yaklaşık üç yıldır Van’da görev yapan Günbeyi, öğrencileriyle birlikte hazırladığı sosyal içerikli kitap projeleriyle hem çocukların edebiyata yönelmesini sağlıyor hem de toplumsal meselelere dikkat çekiyor.

2024 yılında öğrencileriyle birlikte Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla “Filistin’e 40 Kelam” adlı kitabı hazırlayan Günbeyi, projede 40 öğrencinin yer aldığını söyledi. Kitabın Maarif Modeli kapsamında “Maarif’in Yüz Akı” seçildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödüllendirildiğini belirten Günbeyi, daha sonra kitabın haklarını Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiklerini ifade etti.

“KİTABIMIZ ‘MAARİF’İN YÜZ AKI’ SEÇİLDİ”

Bu yıl ise öğrencileriyle birlikte Doğu Türkistan temalı yeni bir kitap çalışması hazırladıklarını anlatan Günbeyi, “Eğitimci ve çocuk kitabı yazarıyım, yaklaşık üç yıldır Van’da görev yapıyorum ve şu anda Özalp 3 Nisan Ortaokulu’nda öğretmenlik yapıyorum. 2024 yılında öğrencilerimle birlikte Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla ‘Filistin’e 40 Kelam’ adlı bir kitap hazırladık. Kitap, Maarif Modeli kapsamında ‘Maarif’in Yüz Akı’ seçildi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Daha sonra kitabın haklarını Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettik.” dedi.

Toplam yedi çocuk kitabı bulunan Günbeyi, öğrencileriyle birlikte etkinliklerde yer almanın onların özgüvenini artırdığını söyledi.

“ÖĞRENCİLERİMİ BİLİNÇLENDİRMEYİ ÖNEMSİYORUM”

Öğrencilerin akademisyenler ve yazarlarla aynı ortamda bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Günbeyi, bu süreçte çocukların yazmaya olan ilgisinin de arttığını dile getirerek şunları söyledi:

“Bu yıl da aynı duyarlılığı sürdürmek adına Doğu Türkistan temalı bir kitap hazırladık. Öğrencilerime süre ve alan tanıdım, onlar da kendi yazılarını kaleme aldı. Filistin kitabında 40, Doğu Türkistan kitabında ise 33 öğrencimiz yer aldı. Benim toplam yedi kitabım bulunuyor ve hepsi çocuk kitaplarından oluşuyor. Öğrencilerimle birlikte etkinliklerde bulunmak benim için çok kıymetli. Özellikle vicdanın söz konusu olduğu konularda öğrencilerimi bilinçlendirmeyi önemsiyorum.”

YAZMA TUTKUSUNU ÖĞRENCİLERİNE DE AŞILIYOR

Projede yer alan 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Nuh Ceylancı ise kitap yazma sürecinin kendisini geliştirdiğini belirterek, “Nisa öğretmenimizin böyle bir çalışma yapacağını öğrendiğimde buna katılmanın çok güzel olacağını düşündüm. Kitap yazma sürecinde hem kendimi geliştirdim hem de farklı bakış açıları kazandım. İnsanların kitaplarımızı incelemesi ve ilgi göstermesi de bizi mutlu ediyor.” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci İsmail Servan Şakur da yazmaya olan ilgisinin Nisa Öğretmen sayesinde başladığını ifade ederek, “Öğretmenimizin bize verdiği destek sayesinde ben de yazmaya yöneldim. Böyle bir kitabın içinde yer almak bana büyük bir heyecan kazandırdı. İleride ben de Nisa Hoca gibi tanınan ve başarılı bir yazar olmak istiyorum.” diye konuştu.

12 yaşındaki öğrenci Akif Çelikyay ise kitap hazırlama sürecinin kendisine farklı duygular kattığını belirterek, “Öğretmenimizle birlikte kitap hazırlamak bana çok güzel duygular kattı, yazarlığın insanı geliştirdiğini düşünüyorum. Etkinliklerde kitaplarımızın ilgi görmesi, insanların gelip imza istemesi bizi ayrıca motive ediyor, benim de ileride büyük bir yazar olma hedefim var.” ifadelerini kullandı.