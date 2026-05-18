Proje kapsamında kentin tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve kültürel mirası yerinde tanıtılarak Van turizmine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Başlatılan projede, yoğun çalışma temposu içerisinde görev yapan basın mensuplarının moral ve motivasyonunun artırılması da amaçlanıyor. Aynı zamanda Van’ın turizm, kültür, sanat ve ekonomik değerlerinin daha görünür hale getirilmesi için farkındalık oluşturulması planlanıyor.

Proje kapsamında gazeteciler, Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek hem yerinde incelemelerde bulunacak hem de kentin tanıtımına katkı sunacak çalışmalar gerçekleştirecek

Düzenlenecek etkinliklerle Van’ın eşsiz tarihi dokusu, doğal zenginlikleri ve kültürel mirasının ulusal düzeyde daha fazla gündeme taşınması amaçlanıyor.

VAN’IN TURİZMİNDE HAREKETLİLİK HEDEFLENİYOR

Gazeteciler Necmi İdiz, Nazlı Timur ve Fatih Yılmaz yaptıkları açıklamada: “Şehrimi Tanıyorum, Tanıtıyorum” projesini Akdamar adası gezisiyle başlatıyoruz. Kentimizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini daha geniş kitlelere taşımak ve tanıtmak, amacıyla gazeteci arkadaşlarımızla böyle bir yola çıktık.

Bu faaliyetimizin iki ana nedeni var. Birincisi gazeteciler arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, yoğun tempoyla çalışan gazeteci arkadaşlarımızın biraz moral bulmalarını sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak, ikincisi ise her zaman haberlere taşıyarak Van’ın turizmine, ekonomisine kültür ve sanatına katkı sağlamaya çalışmak.

Ancak daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bir farkındalık olması için bu projeyi başlattık. Van’a sevdası olan, Van için dertlenen gazeteci arkadaşlarımızla bundan sonra Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini daha fazla tanıtmak amacıyla hem gezecek hem de gündemde tutacağız.” dedi.

TÜRKMENOĞLU: İLİMİZ ADETA BİR CAZİBE MERKEZİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, yaptığı açıklamada, Van’ın en önemli turizm değerlerinden biri olan Akdamar Adası’nın baharın gelişiyle en güzel renklerine büründüğünü söyledi.

Bu eşsiz güzelliği yerinde görmek ve tanıtımına katkı sunmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti: “İlimiz sadece Akdamar Adası ile değil, koyları, el değmemiş doğası, tarihi kaleleri ve şelaleleriyle adeta bir cazibe merkezidir. Sahip olduğu bu doğal ve kültürel miras, ilimizi bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmektedir.

Biz de ilimizin saklı kalmış hazinelerini gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Örneğin Eski Van Şehri’nde yürüttüğümüz kazı ve restorasyon çalışmalarıyla bu tarihi mirası yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde hem kadim geçmişimizi ortaya çıkarıyor hem de bu değerli alanları turizme kazandırıyoruz.”

“BU EŞSİZ MİRASI KORUYARAK GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI AMAÇLIYORUZ”

Türkiye’nin ikinci büyük Türk-İslam mezarlığı olan Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı’nda da kazı ve restorasyon faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Türkmenoğlu, “Bu eşsiz mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalarla Van’ı adeta bir açık hava müzesine dönüştürmeyi, sahip olduğu zenginlikleri daha görünür kılmayı ve yerli-yabancı turistlerin ilgisini artırmayı hedefliyoruz.

Bu noktada basınımızın katkısı son derece kıymetlidir. Yapılan her haber, her paylaşım ilimizin tanıtımına önemli bir değer katmaktadır. Bu vesileyle tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

TOKGÖZ: VAN’IN TANITIMINA KATKI SAĞLAYAYARAK DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz ise yaptığı açıklamada: “Şehrimi Tanıyorum, Tanıtıyorum” projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Akdamar Adası gezisi; Van’ımızın eşsiz tarihi, kültürel ve doğal mirasını bir kez daha yerinde hissetmemize vesile oldu.

Van Gölü’nün maviliği eşliğinde Akdamar’ın kadim atmosferini gazeteci dostlarımızla birlikte yaşamak; hem mesleki dayanışma hem de şehrimizin tanıtımı adına son derece kıymetliydi. İnanıyorum ki bugün çekilen her kare, yazılacak her satır ve paylaşılacak her haber; Van’ın turizmine, kültürüne ve marka değerine önemli katkılar sunacaktır.

Yerel basın; sadece gündemi aktaran değil, aynı zamanda yaşadığı şehrin hafızasını ve güzelliklerini geleceğe taşıyan güçlü bir köprüdür. Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürlüğü olarak, Van’ın tanıtımına katkı sağlayan böylesine anlamlı ve birleştirici projelerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu güzel organizasyona öncülük eden kıymetli dostumuz Necmi İdiz’e, katkılarından dolayı Sayın Vekilimiz Kayhan Türkmenoğlu’na ve emeği geçen tüm gazeteci dostlarımıza teşekkür ediyor; nice güzel programlarda yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum.” dedi

Programda aynı zamanda Dr. Metin Barlık, Vanlı sanatçı Yusuf Sahik ve Nurhan Atmaca da yer aldı.