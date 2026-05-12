Yüksekova ilçesinde hayvancılık yapan Osman Çakır, sürüsünde dünyaya gelen ancak ayaklarındaki sakatlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir oğlak ve bir kuzuyu ailesinin maskotu haline getirdi. "Onlar dilsiz canlılar, bize emanet" diyen Çakır, engelli yavruları biberonla besleyip özel alanlarda otlatıyor. Diğer hayvanların arasında ezilme tehlikesi yaşayan yavrular, Osman Çakır tarafından sürüden ayrılarak evin bahçesine alındı.

"Biberonla besleyip gözü gibi bakıyor"

Engelli yavruları günün büyük bölümünde yemyeşil otların arasında ailenin gözetiminde tutan Çakır, annelerini emmekte zorlanan yavrulara biberonla süt veriyor. Diğer hayvanlar meralara çıkarken, özel ilgi bekleyen kuzu ve oğlak, evin hemen yanındaki korunaklı alanda adeta birer çocuk gibi ilgi görüyor.

"Zarar görmesinler diye ayrı besliyorum"

Hayvanlarına duyduğu sevgiyi dile getiren Osman Çakır, yavruların durumunu şu sözlerle anlattı:

"Koyun ve keçilerim doğum yaptığında bu iki yavrunun ayaklarında sıkıntı olduğunu gördüm. Büyüdükçe durumları daha netleşti; yürümekte ve ayakta durmakta çok zorlanıyorlar. Onları meraya çıkarsam diğer hayvanların arasında ezilebilirler veya geride kalabilirler. Bu yüzden onları ayırdım. Onlara zarar gelmesin diye adeta çocuklarımız gibi bakıyoruz. Kendi ellerimizle besliyoruz, güneşten ve yeşillikten mahrum kalmamaları için her gün dışarı çıkarıyoruz."