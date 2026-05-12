İlçelerdeki hastanelere ilk kez birçok branşta uzman hekim atanması kararlaştırıldı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı Personel Dağılım Cetveli kapsamında Van genelinde toplam 240 yeni kadronun ihdas edildiğini açıkladı. Yeni düzenleme ile Van’daki ilçe hastanelerine ilk kez çeşitli branşlarda uzman hekim kadroları tahsis edildi.

İlçelere göre yeni kadro dağılımı şöyle;

Erciş Devlet Hastanesi

-Tıbbi onkoloji

-Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

-Erişkin yoğun bakım

Başkale, Çaldıran ve Özalp Devlet Hastaneleri

-Kardiyoloji

Gevaş Devlet Hastanesi

-Acil tıp

-Ortopedi ve travmatoloji

Saray ve Gürpınar Devlet Hastaneleri

-Kadın hastalıkları ve doğum

Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

-Ağız, diş ve çene cerrahisi

-Perinatoloji

-Protetik diş tedavisi

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı 2026 yılı Personel Dağılım Cetveli kapsamında Van ilimizde hastanelerimize ve ağız diş sağlığı merkezimize uzmanlık alanlarında ilk kez uzman hekim kadroları tahsis edilmiştir.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni kadroların Van’ımıza ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.