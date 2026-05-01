Sağlık Bakanlığı’nın 128. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçlarına göre Van’a 52 hekim kadrosu tahsis edildi. Açıklanan münhal kadrolar kapsamında Van’a 7 uzman hekim ve 45 pratisyen hekim atanması yapılacak.

Van’da şehir hastanesi ve ilçe hastanelerinin yapım çalışmaları sürerken, DHY kurası kapsamında yeni hekim kadroları da belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan listede Van için toplam 52 hekim kadrosu yer aldı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızın 128. Dönem DHY kapsamında Van’ımıza; 7 Uzman Tabip, 45 Tabip olmak üzere toplam 52 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.