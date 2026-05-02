Bahar ayının gelmesi ile birlikte güneşli gün sayısının da artması bekleniyor. Ancak uzmanlar, direkt uzun süre güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Güneş ışınlarının kontrolsüz şekilde temas etmesi, ciddi sağlık sorunlarına ve cilt kanserine kadar uzanan riskler oluşturabiliyor.

GÜNEŞ IŞINLARI EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ

Uzmanlar, cilt kanserlerinde en büyük risk faktörünün güneş ışınları olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle açık alanda çalışanlar ile çocukluk döneminde yoğun güneşe maruz kalan bireylerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Bu konuda erken tanının ise hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

BAKANLIKTAN UYARI: VAKALARDA ARTIŞ GÖZLENEBİLİR

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerine karşı vatandaşları uyararak, çevresel faktörlerdeki bozulmaların da etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış yaşanabileceğini bildirdi. Yapılan paylaşımda, “Cilt kanseri, derideki hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde çoğalması sonucu oluşur.” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA EN SIK GÖRÜLEN CİLT KANSERLERİ

Van’da en sık karşılaşılan deri kanseri türünün bazal hücreli karsinom (BCC) olduğu belirtilirken, ikinci sırada skuamöz hücreli karsinom (SCC) yer alıyor. Uzmanlar, daha tehlikeli bir tür olan melanomun geç teşhis edilmesi durumunda 6 ay ile 1 yıl içerisinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğine de dikkat çekiyor.

CİLT KANSERİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Sağlık Bakanlığı, yaptığı paylaşımda özellikle yaz aylarına yaklaşırken vatandaşlara şu önlemleri almasını öneriyor;

-Açık havada güneşten korunma yöntemlerini uygulayın

-Uzun kollu giysiler ve şapka gibi koruyucu kıyafetler tercih edin

-Geniş spektrumlu ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanın

-Güneş gözlüğü ile gözlerinizi UV ışınlarından koruyun

-Zararlı kimyasallardan uzak durun

CİLDİNİZDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ İHMAL ETMEYİN

Uzmanlar, ciltte oluşabilecek değişikliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Aşağıdaki belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor:

-Yeni oluşan ya da boyut, şekil ve renk değiştiren ben ve lekeler

-Olağandışı yaralar ve kabarıklıklar

-Kızarıklık, şişlik, pullanma

-Sıvı sızması veya kanama

“HER DEĞİŞİKLİK KANSER DEĞİLDİR AMA…”

Uzmanlar, her cilt değişikliğinin kanser anlamına gelmediğini ancak şüpheli bir durum fark edildiğinde gecikmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor. Van’da güneşli günlerin artmasıyla birlikte vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi isteniyor.