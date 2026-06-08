Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile il protokolü tarafından karşılandı.

Van’daki programları kapsamında Van Valiliği’ni ziyaret eden Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığı’na geçti. Burada partililerle bir araya gelen heyet, çeşitli temaslarda bulundu.

BİNALİ YILDIRIM, FAKÜLTE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Öte yandan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın bugün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Temel Atma Töreni’ne de katılması bekleniyor.

Yıldırım’ın Van’daki temasları kapsamında çeşitli ziyaret ve programlara iştirak edeceği öğrenildi.