Trendyol 1. Lig’de sona doğru yaklaşılıyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda ter dökecek.

Ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantileyen kırmızılı- siyahlı ekip, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Temsilcimiz Van ekibi, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü’ne 1 - 0 mağlup olmuştu. Temsilcimiz bu hafta deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Vanspor FK, ligde şu ana kadar 12 galibiyet, 10 beraberlik 13 yenilgi ile 46 puan topladı. Kırmızı - siyahlılar 12. sırada yer alıyor. Temsilcimiz bu sezon lig maçlarında 48 gol kaydederken kalesinde ise 40 gol gördü.

Rakip Ümraniyespor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgiyle 43 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise oynadığı 35 lig maçında 42 gol atarken kalesinde de 44 gole engel olamadı.

Eminevim Ümraniyespor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması 19 Nisan Pazar günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.