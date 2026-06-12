Van'da aile kart, banka önünde yoğunluğa sebep oluyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bankalara gelen vatandaşlar, işlemlerini tamamlayabilmek için uzun süre sıra bekliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirilen Aile Kart uygulaması, doğum yardımı, sosyal destek ödemeleri, yaşlı ve engelli aylıkları gibi birçok yardım kaleminin tek kart üzerinden vatandaşlara ulaştırılmasını planlanıyor.

Uygulamanın başlamasının ardından Van’daki Halkbank şubelerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle kent merkezindeki Kazım Karabekir Caddesi (Maraş), İkinisan Caddesi ve İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Halkbank şubeleri önünde uzun kuyruk oluşurken, vatandaşlar işlemlerini yaptırabilmek için uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

VATANDAŞLAR UZUN SÜRE BEKLİYOR

Sabahın erken saatlerinde banka önüne gelen vatandaşlar, Aile Kart başvurusu ve kart teslim işlemleri için sıraya giriyor. Gün boyunca devam eden yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar işlemlerini tamamlayabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Sıra bekleyen vatandaşlar, özellikle sıcak havanın kendilerini zorladığını belirterek, yoğunluğun azaltılması için ek önlemler alınmasını istedi.

SICAK HAVA VATANDAŞLARI ZORLUYOR

Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle kuyrukta bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bazı vatandaşlar kaldırımlarda oturarak dinlenirken, bazıları ise gölgelik alanlarda sıra beklemeyi tercih ediyor. Uzun bekleme süreleri ve sıcak havanın etkisiyle zaman zaman vatandaşlar ile banka çalışanları arasında gerginlikler yaşanırken yoğunluk nedeniyle tartışmaların da meydana geldiği öğrenildi.