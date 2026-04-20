Trendyol 1. Lig’de bir hafta daha tamamlanırken ligin bitimine 2 hafta kaldı. 36. hafta maçında deplasmanda kazanan tek takım İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü olurken, 3 maç ise 1 – 1’lik skorlarla tamamlandı. İç sahada toplamda 6 maçı ise ev sahibi ekipler kazanarak hanelerine 3’er puan yazdırdı.

Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor A.Ş., Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor A.Ş.’nin ardından düşmesi kesinleşen son takım ise Serik Spor Futbol A.Ş. oldu. Serikspor A.Ş., deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’ne 1 – 0 yenilerek 1. Lig’e veda edecek son takım oldu.

İşte Trendyol 1. Lig’de 36. Haftanın toplu sonuçları;

Atakaş Hatayspor 1 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Sipay Bodrum FK 1 - 1 Erzurumspor FK

Özbeyli Bandırma Spor 2 - 0 Amed Sportif Faaliyetler

Arca Çorum FK 3 - 1 Özbelsan Sivasspor

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

İstanbulspor A.Ş. 3 - 1 Sms Grup Sarıyerspor

Boluspor 6 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Esenler Erokspor 1 - 0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Eminevim Ümraniyespor 1 - 2 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Manisa Futbol Kulübü 1 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş.