Geçtiğimiz sezon Vanspor’u 1. Lig’e taşıyarak kentin gururu olan Vanlı tecrübeli teknik direktör Murat Yıldırım, imkansızı başararak bu kez Malatya’da tarih yazdı. Sezon ortasında düşme hattının en sıcak bölgesinde devraldığı Malatya Yeşilyurtspor’u adeta küllerinden doğuran Yıldırım, ligin son haftasında Kilis 1984’ü 2-0 mağlup ederek takımını play-off potasına taşıdı.

11 Maçta inanılmaz istatistik

Yeşilyurtspor’un başına geçtiğinde "küme düşer" gözüyle bakılan takımı kısa sürede ayağa kaldıran Murat Yıldırım, çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kırılması güç bir rekorun altına imza attı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan sezonun final maçında ise Ömer Uzun ve Tayyib Kanarya’nın golleriyle gelen 2-0’lık galibiyet, Yıldırım’ın hanesine bir başarı halkası daha ekledi.

Vanlı hocanın üst lig hedefi

Vanspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Yeşilyurtspor’u da play-off hattına sokmayı başaran başarılı teknik adam, Malatya temsilcisiyle üst lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Vanlı futbolseverler de sosyal medyada hemşehrileri Yıldırım’ın bu başarısını tebrik ederek destek mesajları paylaştı.