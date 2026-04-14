7-12 Nisan tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Celal Er Elit Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda sporcular derece elde etmek için ter döktü. Van’da şampiyonaya katılan 4 sporcu ise büyük bir başarıya imza atarak 1 altın, 3 de bronz madalya kazandı.

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Muay Thai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, "7-12 Nisan’da Mersin’de düzenlenen Celal Er Elit Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Van olarak 4 sporcumuzla katıldık ve bütün sporcularımız dereceye girmeyi başardı. 1 altın, 3 bronz madalya alarak üstün başarı gösterdik" dedi.

Dereceye giren sporcuların Furkan Bilici, Muhammed Karayılan, Burak Basıoğlu ve Gizem Nur Tatlı olduğunu belirten Şahin, "Sporcularımız ülkemizi hem dünya şampiyonasında hem Avrupa şampiyonasında hem de Süper Lig’de temsil etme hakkı kazanmışlardır. Kendilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum, Yine bu başarıda emeği bulunan başta il antrenörümüz, aynı zamanda Muay Thai Bölge Başkan Yardımcısı ve sayısız milli sporcu yetiştiren Dr. Sinan Ağlar olmak üzere yine milli takıma sporcular kazandıran antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Birlikte şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.