Trendyol 1. Lig'de dün oynanan play-off final müsabakasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'e yükselerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

LİGİ 4. SIRADA TAMAMLAMIŞTILAR

Trendyol 1. Lig’de başarılı bir sezon geçiren Arca Çorum FK, sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off’a kalmayı başarmıştı.

Sezonun ilk yarısında İmaj Altyapı Van Spor’la sahasında karşılaşan Arca Çorum FK, 0 – 0 biten müsabakadan 1 puanla ayrılmıştı.

Ligin 24. haftasında Van’da oynanan rövanş maçında ise Van Spor FK rakibi Arca Çorum FK’yi 3 – 1 mağlup etmeyi bilmişti.

Lig’de güçlü rakibinden 4 puan almayı başaran İmaj Altyapı Van Spor FK play-off’a gidemezken, ligi de 49 puanla 14. sırada tamamlamıştı.

Arca Çorum FK ise 71 puanla 4. olarak bitirdiği sezonun ardından kaldığı play-off’larda rakiplerini bir bir eleyerek, Erzurumspor ve Amedsportif Faaliyetler’den sonra Süper Lig’e çıkmayı başaran bir diğer takım oldu.

Final maçında kaybeden Esenler Erokspor ise yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye devam edecek.