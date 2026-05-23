Nefesler tutuldu, gözler kritik maça çevrildi. Trendyol 1. Lig Play-off finalinde yarın (24 Mayıs Pazar) Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Kazanan takım yoluna Süper Lig’de devam edecek, kaybeden takım önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig’de yeniden Van Spor FK’nın rakiplerinden biri olacak.

ESENLER EROKSPOR PLAY-OFF FİNALİNDE SAHNE ALACAK

Normal sezonda ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline kalmaya hak kazanan Esenler Erokspor yarın sahnede boy gösterecek ve adını Süper Lig’e yazdırmaya çalışacak.

Başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig’e direkt çıkmayı son anda kaçıran Esenler Erokspor, final maçıyla bu hayalini gerçekleştirmek isteyecek.

Güçlü rakibi ile oynayacağı maç öncesi kenetlenen Esenler Erokspor’da tüm camia üst ligi istiyor. Gözler yarınki maça çevrilmiş durumda.

ÇORUM FK FİNALE KADAR YÜKSELDİ

Normal sezonda ligi 71 puanla 4. sırada tamamlayan bir diğer finalist Arca Çorum FK adım adım finale yürüdü.

Play-off 1. Tur maçında Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü’nü 1 – 0’la geçen Arca Çorum FK, Play-off 2. Turunda ise Sipay Bodrum FK’yı elemeyi başararak adını finale yazdırdı.

Süper Lig’i çok isteyen ekiplerden biri olan Arca Çorum FK, maç saatini beklemeye başladı. Çorum FK camiası, takımlarının Süper Lig’e çıkacağına inanıyor.

FİNAL YARIN OYNANACAK

Trendyol 1. Lig Play-Off finali yarın (24 Mayıs Pazar) oynanacak. Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK, final maçında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

KAZANAN SÜPER LİGE ÇIKACAK, KAYBEDEN 1. LİG’DE YENİDEN RAKİBİMİZ OLACAK

Yarın oynanacak maçı, spor kamuoyu ve ilgili takımların taraftarları olduğu kadar Van Spor taraftarları da yakından takip edecek. Kazanan takım; Erzurumspor ve Amedsportif Faaliyetler’den sonra adını Süper Lig’e yazdıran 3. takım olacak. Kaybeden ve hayallerini erteleyecek olan takım ise önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig’de yeniden Van Spor’un rakiplerinden biri olacak.