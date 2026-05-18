Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde kurulan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEDOKS), ilk etkinliğini 24 kişilik sporcu ile doğa harikası olan Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan İnköy Kurt boğazına yaptı.

Bitlis'in sahip olduğu eşsiz coğrafi potansiyeli, üniversitenin dinamizmiyle birleştirmek amacıyla bu yola çıktıklarını ifade eden Kurucu Başkan Muhammed Barış Ay, "Amacımız, genç arkadaşlarımızı sadece akademik dünyayla sınırlı tutmayıp, onları Nemrut'un, Süphan'ın ve Van Gölü havzasının sunduğu o devasa açık hava laboratuvarına, yani doğaya davet etmekti. BEDOSK sadece bir spor kulübü değil, bir farkındalık hareketidir.

Bir yanda dağcılık ve doğa sporları disipliniyle gençlerimizin fiziksel ve zihinsel sınırlarını geliştirmeyi hedeflerken, diğer yanda 'arama kurtarma' kimliğimizle toplumsal bir farkındalık oluşturmayı üstleniyoruz. Bitlis, sarp dağları ve zorlu kış şartlarıyla bu alanda uzmanlaşmanın hayati önem taşıdığı bir bölge. Biz de kulüp olarak üyelerimize hem doğada hayatta kalma hem de birer profesyonel alpinist olma bilincini aşılıyoruz. Hedefimiz, üniversitemizi ve ilimizi doğa sporları ve arama kurtarma alanında bir merkez haline getirmek" dedi.

Kurucu başkan olarak en büyük önceliklerinin kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmak olduğunun altını çizen Ay, "Bunu başardık. Şimdi ise sırada rotalarımızı genişletmek var. Bugün bin 953 rakımdaki İnköy zirve tırmanışını başarıyla tamamladık. Rotamızda ortalama 400 metre irtifa alarak toplamda 9 kilometrelik zirve tırmanış parkurumuzu başarıyla tamamladık.

Zirve tırmanışımızın kuzeyinde Türkiye'nin 4. en büyük dağı olan, 4 bin 58 metre rakıma sahip görkemli Süphan Dağı; dünyaca ünlü Van Gölü'nün içindeki tarihi bir yer olan Akdamar Adası ve turkuaz rengindeki gölün eşsiz doğası eşliğinde muhteşem manzaralar arasında zirve tırmanışını başarıyla tamamladık. BEDOSK olarak ilk zirve tırmanışımızın bize verdiği motivasyonla yolumuza devam edeceğiz.

Bitlis ilimizde zirve tırmanışlarımız devam edecektir. İleriki dönemlerde dağcılık eğitimlerimizi tamamladıktan sonra ulusal ve uluslararası zirve tırmanışlarımızı yapacağız. Sadece zirve tırmanışları değil; teknik tırmanış ve arama kurtarma alanında da kendimizi geliştireceğiz. Biz kulüp olarak, Bitlis ilimizin tüm zirvelerine etkinlik düzenleyeceğiz. Bu vizyonla, doğaya saygı duyan ve ondan güç alan dağcılar yetiştirmek için kulübümüz gerekli eksiklikleri giderecektir" diye konuştu.