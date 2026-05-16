Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcisi, Murat Yıldırım yönetiminde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Deneyimli teknik adamın göreve gelmesinin ardından düşme hattından hızla uzaklaşan takım, play-off potasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

LİGİ 4. SIRADA TAMAMLADI

Takımın başına geçtiğinde 19 puanla 12. sırada ve küme düşme potasında bulunan Malatya ekibi, Murat Yıldırım yönetiminde sezonu 47 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off bileti almıştı.

ZORLU 2 RAKİBİNİ ELEYEREK FİNALE KALDI

Play-off 1. Tur’da Silifke Belediyespor’u eleyen Malatya temsilcisi, 2. Tur’da ise güçlü rakibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü’nü saf dışı bırakarak finale yükseldi.

DÜŞME HATTINDAN FİNALE!

“Düştü” gözüyle bakılan takımı finale taşıyan Vanlı teknik adam Murat Yıldırım, Malatya futbol kamuoyunda büyük takdir topladı. Kariyerindeki başarılara bir yenisini eklemeye sadece bir maç uzaklıkta olan Yıldırım, bölge futbolunun önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

BÜYÜK FİNAL BUGÜN OYNANACAK

Çorlu Spor 1947 ile Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü bugün (16 Mayıs Cumartesi) saat 17.00’de Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım adını 2. Lig’e yazdıracak.