Vanspor’un 25 yıllık şampiyonluk özlemini dindirerek adını efsaneler arasına yazdıran Vanlı teknik direktör Murat Yıldırım, şimdi de Malatya Yeşilyurtspor ile tarih yazıyor. Küme düşme hattında devraldığı takımı Play-Off finaline taşıyan Yıldırım, Erciyes deplasmanında alınan 4-3’lük zaferle ustalığını bir kez daha kanıtladı.

İmkansızı Başaran "Vanlı Hoca": Murat Yıldırım

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı taktisyenlerden biri olan Vanlı teknik direktör Murat Yıldırım, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Vanspor’u şampiyon yaparak 1. Lig’e çıkaran ve kentin çeyrek asırlık hasretine son veren Yıldırım, aynı winner kimliğini Malatya’da da sergiliyor.

Sezon içerisinde ateş hattında, küme düşme korkusuyla devraldığı Malatya Yeşilyurtspor’u adım adım zirveye taşıyan Yıldırım, takımı adeta küllerinden doğurdu. Disiplini, oyun okuma yeteneği ve pes etmeyen karakteriyle taraftarların sevgilisi haline gelen Vanlı hoca, şimdi gözünü şampiyonluk kupasına dikti.

Erciyes'te 120 Dakikalık Nefes Kesen Düello

Nesine 3. Lig Play-Off yarı final rövanş mücadelesi, tam anlamıyla bir taktik savaşına ve duygu seline sahne oldu. İlk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında, Murat Yıldırım’ın öğrencileri deplasmanda Erciyes 38 FSK’yı 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Fırtına Gibi Başlangıç

Yeşilyurtspor maça adeta golle başladı. Murat Yıldırım’ın hücum varyasyonları meyvesini ilk 20 dakikada verdi:

10' (P): Kanarya T. penaltı golüyle perdeyi açtı: 0-1.

14': Kanarya T.'nin asistinde Uzun O. farkı ikiye çıkardı: 0-2.

18': Gecenin yıldızı Kanarya T. kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 0-3.

26': Ev sahibi Erciyes 38 FSK, Balcı E. ile cevap verdi ve ilk yarı bu skorla bitti: 1-3.

Erciyes'in Geri Dönüşü ve Uzatmalar

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 56’da Kunduzcu U. B. ve 65’te Yigit S. ile skoru 3-3’e getirerek maçı uzatmalara taşıdı.

Final Biletini Kesen Gol

Uzatma dakikalarında Murat Yıldırım’ın yaptığı hamleler ve takımın fiziksel direnci fark yarattı. 93. dakikada Yildiz Y.’nin pasında topu ağlarla buluşturan Gunes M., Malatya Yeşilyurtspor’u 4-3 öne geçirerek turu müjdeledi.

Gözler Finalde!

Düştü denilen takımı finale kadar getiren Vanlı hoca Murat Yıldırım, Malatya futbol kamuoyunda şimdiden kahraman ilan edildi. Kariyerindeki şampiyonluklara bir yenisini eklemeye sadece bir maç uzaklıkta olan Yıldırım, sadece Van’ın değil, bölge futbolunun gururu olmaya devam ediyor.