İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren Fevzi Geyik Ortaokulu spor alanındaki köklü geçmişine dikkat çeken okul müdürü Veysel Aslan, göreve geldikleri günden bu yana öğretmenlerle kurulan iş birliği ve planlı çalışmalar sayesinde sportif faaliyetlerde önemli bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişimlerini de önemsediklerini ifade eden Aslan, tüm imkanları bu doğrultuda seferber ettiklerini vurguladı. Okul müdürü Aslan, "Sekiz farklı spor branşında bölge finallerine yükselmiş olmak; disiplinli çalışmanın, azmin ve güçlü takım ruhunun en güzel göstergesidir.

2025 yılında göreve başlamamla birlikte yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını almak bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize, velilerimize ve desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bölge finallerinde ilimizi ve okulumuzu temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.